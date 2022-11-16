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رياضة

لهذا السبب أُجلت قرعة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف

عمر سلامي
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لهذا السبب أُجلت قرعة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف
أرشيف
شعار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أمسية الثلاثاء تأجيل قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

وحسب تقارير إعلامية فإن سبب تأجيل عملية القرعة إلى موعد لاحق، يعود إلى مشاكل تقنية خاصة بالبث.

وكان من المقرر إجراء قرعة دور المجموعات من منافستي بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس “الكاف”، الأربعاء، بحضور ممثلين عن الأندية المتأهلة.

وأعلن “الكاف” في بيان له أنه سيتم تحديد الموعد الجديد لقرعة مرحلة المجموعات بالبطولتين، في وقت لاحق.

للإشارة، فإن الجزائر ستكون ممثلة بشباب بلوزداد وشبيبة القبائل في رابطة أبطال إفريقيا، وبإتحاد العاصمة في كأس الكاف.

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