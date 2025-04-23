لهذا السبب اتهمت والدة أسير لدى حماس نتنياهو بالانتقام منها!

اتهمت والدة أسير إسرائيلي لدى حركة حماس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالانتقام الشخصي منها بسببب انتقاداتها المستمرة لسياسته.

وقالت عيناف، والدة الأسير متان تسينغاوكر، إنها أجرت محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى، وتبيّن لها من خلالها أن نتنياهو يعتزم المضي في صفقة تبادل جزئية، ستؤدي إلى التخلي عن بعض الأسرى، ومن بينهم ابنها.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة قدس الإخبارية فقد أكدت الوالدة أن ترك ابنها وحيداً في الأسر في الوقت الذي يُفرج فيه عن أسير آخر يعاني ظروفًا مشابهة، يمثل “انتقامًا شخصيًا” منها، ويعرض حياة ابنها لخطر الموت البطيء داخل أحد الأنفاق.

وأضافت: “في عشية يوم ذكرى المحرقة، ابني يمر بمحرقة من نوع آخر منذ عام ونصف، ورئيس الحكومة الذي يستطيع إنقاذه يختار عدم القيام بذلك، فقط لأنه يريد معاقبتي”، لافتة إلى أن لديها معلومات استخبارية تؤكد أن متان محتجزا مع أسير آخر داخل نفق منذ أشهر، وإذا تمت الصفقة دون شموله، فسيُترك وحيدًا في ظلام دامس.

وأوضحت أن طلباتها المتكررة لمقابلة نتنياهو لم تلقَ استجابة، وأنها ترى في الصفقة المطروحة امتدادًا لسياسة “الاختيار الانتقائي” التي مورست في صفقات سابقة، وهو مايتناقض مع تصريحات نتنياهو بشأن التزامه بإعادة جميع الأسرى.

وتابعت: “لا يمكن أن يُترك ابني ليموت وحيداً في نفق لأنه لم يكن ضمن الحسابات السياسية. كفى لصفقات السلالم وكفى للتقسيط. يجب طرح مبادرة شاملة لإنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة. هذه مسؤوليتك الأخلاقية والسياسية”.

جدير بالذكر أن كتائب القسام بثت تسجيلا للأسير متان في شهر ديسمبر الماضي، وجه من خلاله انتقادات حادة لنتنياهو، وحمّله مسؤولية استمرار احتجاز الأسرى في غزة، كما تحدث عن ظروف احتجازه.

وقال الأسير حينها: “سمعت عن خطتك الجديدة لإعادتنا للبيوت، وعن عرضك تقديم 5 ملايين دولار لمن يعيدنا سالمين.. أشعر بإحباط شديد لأنك أثبت أنك لا تعرف أعداءك ولا توجهاتهم، وهذا يعكس فشلك وفشل الحكومة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)”.

وأضاف أن الخوف أصبح جزءا من حياته اليومية مضيفا: “الحراس أبلغونا بالتعليمات الجديدة، ونحن خائفون جدا.. أنا وأصدقائي نموت كل يوم ألف مرة، ولا أحد يشعر بنا.. شعب إسرائيل، لا تهملونا نحن ما زلنا أحياء ونريد العودة قبل أن نصاب بالجنون”.

ووصف معاناته قائلا: “العزلة تقتلنا والظلام مخيف.. من غير المنطقي أن ندفع ثمن أخطاء الحكومة.. آن الأوان لوضع حد لمعاناتنا”.

كما وجّه رسالة عاطفية إلى والدته، قال فيها: “أمي، أنا أشاهدك وأسمع نشاطاتك، وأنا سعيد لأنك بخير.. آمل أن أراك قريبا، وأن أجلس معك على طاولة واحدة لآكل وأشرب وأتحدث معك”.

وأوضح الأسير أنه يعيش ظروفا قاسية داخل غزة، حيث قال: “الحياة هنا غير سهلة، فنحن نعيش بأكل قليل، وماء غير صالح للشرب، ودواء محدود.. نحيا مع الفئران والعناكب، ونفتقر لمواد التنظيف، مما أدى إلى إصابتنا بأمراض جلدية وقشرة رأس فلا يوجد حتى صابون”.