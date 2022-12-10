لهذا السبب احتفل ميسي بهذه الطريقة أمام مدرب هولندا

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء في مباراة هولندا، بنفس طريقة احتفال نجم الأرجنتين السابق ريكيلمي، والذي لم تكن علاقته جيدة بالمدرب فان غال حين كان في برشلونة.

ويرى المتتبعون أن ما قام به ميسي كان انتقاما للنجم السابق ريكيلمي الذي لم تكن له علاقة جيدة مع المدرب فان غال لما كان في برشلونة، وردا على التصريحات التي أدلى بها المدرب قل المباراة.

و انتقد ميسي، المدرب فان غال بعد المباراة، وقال في تصريحات إعلامية: “فان غال يقول بأنهم يلعبون كرة قدم جيدة، ولكن ما يفعله هو وضع لاعبين طوال القامة ولعب الكرات الطويلة لهم، شعرت بعدم الاحترام من قبل فان غال بعد تصريحاته قبل المباراة”.

وبعد المباراة شوهد ميسي يوجه كلمات للويس فان غال على أرض الملعب بسبب تعليقاته قبل المباراة حيث قلل من خطورة اللاعب الأرجنتيني، وخصوصا عندما قال المدرب الهولندي بأن ميسي لم يلمس الكرة في مباراة المنتخبين معا في كأس العالم 2014.

وشهدت المباراة بين الأرجنتين وهولندا توترا كبيرا، وعرفت إشهار الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لـ17 بطاقة صفراء للاعبي الفريقين وحتى بعض أفراد الجهاز الفني مثل والتر صامويل من الأرجنتين.