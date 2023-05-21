لهذا السبب ارتدت الأميرة كيت ميدلتون زي النحالين!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لأميرة ويلز، كيت ميدلتون وهي مرتدية زي النحالين، معتبرين إطلالتها رسالة هامة.

وكان قصر بكنغهام قد نشر صورة كيت، زوجة الأمير وليام وريث العرش البريطاني، السبت، وهي تحتفل باليوم العالمي للنحل.

وأظهرت الصورة الملتقطة العام الماضي أميرة ويلز، وهي تعتني بالنحل في أنمر هول، أي مسكنها في مقاطعة نورفوك الريفية بشرق إنجلترا، مرتديةً زي النحالين، بما في ذلك القبعة والأحذية الواقية وواقي الوجه.

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ويُربى النحل أيضاً في القصور الملكية، مثل بكنغهام وكلارينس هاوس لإنتاج العسل المستخدم في مطابخها.

ويستهدف اليوم العالمي للنحل حسبما أفادت تقارير إخبارية، رفع الوعي بأهميته والتهديدات التي تواجهه وإسهامه في التنمية المستدامة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للنحل يكون في الـ 20 من ماي، حيث يصادف هذا اليوم ميلاد الرائد في تربيته انتون جانس.