لهذا السبب استبعد ميسي من قائمة المرشّحين للكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية مساء الجمعة، عن قائمة اللاعبين الـ30 المرشّحين للتتويج بالكرة الذهبية، شهر أكتوبر المقبل. والمفاجئ أن هذه القائمة لم تحتوي على اسم نجم البياسجي ليونيل ميسي.

ويعتبر البرغوث الأرجنتيني أكثر اللاعبين تتويجا بالكرة الذهبية، التي تحصل عليها في 7 مناسبات. لكنه لن يكون معنيا بطبعة 2022 التي سيعلن عن الفائز بها في حفل خاص يوم 17 أكتوبر بباريس.

وبين أبرز الأسماء المرشّحة لنيل الكرة الذهبية، تضمّنت قائمة “فرانس فوتبول” نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، وإرلينغ هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي، ورياض محرز، وساديو ماني، ومحمد صلاح، ولوكا مودريتش.

وعن سبب استبعاد ميسي من قائمة الكرة الذهبية، أوضح صحفي “فرانس فوتبول” إيمانويل بويان أن “القواعد الجديدة للجائزة، والتي لا تلتفت إلى مسيرة اللاعب، وتعتمد على أدائه في الموسم السابق فقط، لم تكن في مصلحته”.

وأضاف بويان يقول: “كما علينا أن نعترف أن موسم ميسي الأول في باريس كان محبطا، سواء من ناحية الأرقام ومن الناحية النظرية”.