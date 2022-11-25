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لهذا السبب استدعت تسلا 80 ألف سيارة من الصين

الشروق أونلاين
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لهذا السبب استدعت تسلا 80 ألف سيارة من الصين
ح.م
سيارة تسلا طراز X

استدعت شركة تسلا للسيارات الكهربائية أكثر من 80 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلات في النظام وحزام الأمان، حسبما ذكرت إدارة تنظيم السوق في الصين.

وقالت الإدارة إن الشركة الأميركية استدعت ما مجموعه 67698 سيارة مستوردة من طرازي S و X تم إنتاجها بين 25 سبتمبر 2013 و21 نوفمبر 2020.

ويرجع استدعاء هذه الطرازات إلى مشكلة في النظام تؤثر على إدارة بطارية السيارات، وستقوم تسلا يإصلاح العطل في هذه المركبات بشكل مجاني.

هذا ويستدعي صانع سيارات أيضًا 2736 سيارة مستوردة من الطراز 3 تم إنتاجها بين 12 يناير 2019 و22 نوفمبر 2019، بالإضافة إلى 10127 نسخة صينية الصنع من هذه السيارة بسبب احتمال وجود خلل في حزام الأمان.

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