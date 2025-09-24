لهذا السبب استفاد غزال من رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال رخصة خوض مسابقة الدوري الأوروبي، رغم أنه سُجِّل بعد انتهاء مهلة إرسال قوائم اللاعبين.

وكان المهاجم غزال قد التحق بِفريق ليون الفرنسي في الخامس من سبتمبر الحالي، بعد أن أغلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الباب، بِخصوص استلام قوائم لاعبي أندية الدوري الأوروبي، نسخة 2025-2026.

واستفادت إدارة نادي ليون من مادة جديدة في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقضي بِإمكانية جلب لاعب جديد، إذا تأكّدت الإصابة الخطيرة لِأحد زملائه. وهنا عوّض غزال زميله المهاجم الغاني إرنست نواماه، الذي تعرّض لإصابة بِتمزّق الأربطة الصليبية، تتطلب إجراء عملية جراحية، والابتعاد عن الميادين لِمدة 6 أشهر.

وهكذا سيكون رشيد غزال مؤهّلا (القائمة المدرجة أدناه) لِخوض مواجهة ليون الفرنسي والمضيّف نادي أوتريخت الهولندي، المبرمجة مساء الخميس، لِحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي.