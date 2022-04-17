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لهذا السبب السفارة الأمريكية فخورة بالمخترع الجزائري بلقاسم حبة

الشروق أونلاين
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لهذا السبب السفارة الأمريكية فخورة بالمخترع الجزائري بلقاسم حبة

عبرت السفارة الأمريكية بالجزائر عن افتخارها بالعالم الجزائري بلقاسم حبة باعتباره المخترع الأكثر انتاجا في السيليكون فالي منذ عام 2008.

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  “فخورون بالمخترع الجزائري الأمريكي بلقاسم حبة – لقد كان المخترع الأكثر إنتاجًا في السيليكون فالي منذ عام 2008، بـ 325 براءة اختراع أو طلب براءة اختراع مسجلة في ذلك الوقت، حسب ما تم توثيقه من طرف Moubachir Silicon Valley “.

وأضافت “حيث يملك ابن ولاية المغير حاليا ما يعادل أكثر من 1700 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم وأكثر من 700 في الولايات المتحدة اغلبها في الهندسة الإلكترونية. ترقبوا الشهر المقبل لتروا كيف يستثمر بلقاسم حبة في مستقبل الجزائر” .

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