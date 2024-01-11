لهذا السبب امتنعت الجزائر عن التصويت على مشروع قرار يدين الحوثيين

في مجلس الأمن

امتنعت الجزائر يوم الخميس، عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن، يُدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ومع ذلك فقد اعتمد مجلس الأمن القرار الذي يطالب الجماعة اليمنية بالوقف الفوري للهجمات التي تشنّها منذ نوفمبر الماضي، تضامنا مع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

واعتمد القرار الذي تقدّمت به الولايات المتّحدة واليابان، بعد تصويت 11 عضوا لصالحه، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. ويتعلق الأمر هنا بكل من الجزائر وروسيا والصين وسيراليون.

وقد أشار موقع المجلس على الانترنت، إلى امتناع الجزائر عن التصويت، لاعتراضها على إغفال العلاقة السببية بين العدوان الصهيوني على غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

حيث جاء في كلمة الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في هذا الشأن:”لا يمكننا أن ننضمّ إلى نص يتجاهل أرواح 23 ألف شخص، أزهقت منذ أكتوبر في غزة”، يضيف المصدر.