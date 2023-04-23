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لهذا السبب انتقدت ميغان ميركل الصحافة البريطانية!

جواهر الشروق
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لهذا السبب انتقدت ميغان ميركل الصحافة البريطانية!
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ميغان ميركل

في أحدث مواجهة بينها وبين الصحافة، انتقدت، ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، الصحافة البريطانية، السبت، بسبب تقارير أفادت بأن رسائل متبادلة مع الملك تشارلز لعبت دورا في قرارها عدم حضور مراسم تتويجه. 

وأفادت صحيفة ديلي تليغراف بأن ميغان كتبت إلى الملك لتعبر عن مخاوفها بسبب التحيز اللاواعي في العائلة المالكة.

وقالت إن الرسالة أُرسلت عقب تصريحاتها في مقابلة مع المذيعة، أوبرا وينفري، عام 2021 بأن العائلة المالكة عبرت عن قلقها بسبب لون بشرة ابنها الداكنة.

وقالت الصحيفة إن دوقة ساسكس لم تشعر أنها تلقت ردا شافيا على مبعث قلقها.

وقال متحدث باسم ميغان “دوقة ساسكس تمضي في حياتها في الوقت الحالي دون أن تفكر في المراسلات التي جرت قبل عامين فيما يخص حوار حدث قبل أربعة أعوام”.

وأضاف أن “أي إشارة توحي بخلاف ذلك غير صحيحة بل سخيفة في الحقيقة. ندعو الصحافة الشعبية ومختلف مراسلي الشؤون الملكية للتوقف عن هذا السيرك المرهق الذي لا يفتعله سواهم”.

وسيحضر الأمير هاري مراسم التتويج الشهر المقبل من دون زوجته التي ستبقى في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع ابنيهما. وسيتم ابنهما الأكبر آرتشي عامه الرابع في اليوم نفسه.

وتنحى هاري وميغان عن الواجبات الملكية في مارس 2020 وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن مضايقات الإعلام.

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