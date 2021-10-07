لهذا السبب انسحبت ملكة جمال هولندا من المسابقة العالمية!

أعلنت ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين، انسحابها من مسابقة الجمال العالمية، بسبب رفضها أخذ اللقاح المضاد لكوفيدـ19.

ورفضت ويليمشتاين البالغة من العمر 21 عاما السفر إلى بورتوريكو، حيث تقام المنافسة النهائية على اللقب، بسبب اللقاح الذي يعتبر شرطا أساسيا ينبغي للمتسابقات الالتزام به.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فسيتم استبدال ويليمشتاين بليزي دوب، وهي وصيفة ملكة جمال هولندا.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قالت إن حلمها كان دائما الفوز بلقب ملكة جمال العالم، مشيرة في منشور على حسابها في “إنستغرام”، إلى أنها فكرت في قرارها لعدة أشهر، وواصلت تأخير اتخاذ قرار التطعيم لحين اتصال منظمي مسابقة ملكة جمال العالم بها.

وأوضحت أنها اتخذت القرار بالرفض، عندما طلب منها المنظمون تحديد موعد للتطعيم، مؤكدة بأنه رغم ضياع فرصة تحقيق حلمها، فإنها لا تشعر بالندم على قرارها لأن أبوابا أخرى وفرصا ستفتح أمامها.

ووفق الإجراءات الصحية المتبعة في بورتوريكو، ينبغي أن يكون حضور الفعاليات التي تنظم بسعتها القصوى، مطعمين ضد فيروس كورونا، وإلا فإنه سيتم خفض السعة إلى النصف.