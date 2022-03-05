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رياضة

لهذا السبب.. بلايلي قد يغيب عن مباراة لانس

سليم.ع
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لهذا السبب.. بلايلي قد يغيب عن مباراة لانس

سيغيب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بنسبة كبيرة عن مباراة ناديه بريست أمام نادي لانس، المرتقبة أمسية السبت..
وأكدت صحيفة “تليغرام سبور” الفرنسية، أن الدولي الجزائري لم يتنقل مع ناديه إلى لانس، تحسبا لخوض مباراة الجولة الـ27 بعد تعرضه لتسمم غذائي.
وأكدت ذات “صحيفة تليغرام سبور” أن تعرض بلايلي لتسمم غذائي، سيحرمه من حضور مباراة السبت.
وأعلن نادي بريست أمسية الجمعة عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتنقل لمواجهة نادي لانس، والتي يتواجد بها اسم بلايلي، ولم تؤكد بعد نشر القائمة غياب اللاعب عن المباراة.

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