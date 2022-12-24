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الجزائر

لهذا السبب تأخّر افتتاح مستشفى الاستعجالات الجراحية الجديد في زرالدة

الشروق أونلاين
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لهذا السبب تأخّر افتتاح مستشفى الاستعجالات الجراحية الجديد في زرالدة
ح.م
مستشفى الاستعجالات الجراحية الجديد في العاصمة الجزائر

شدّد والي الجزائر محمد عبد النور رابحي يوم السبت، على ضرورة تقليص المدة المخصصة لتجهيز مستشفى الاستعجالات الجراحية الجديد في زرالدة، لافتتاحه “في أقرب وقت ممكن”.

وحسب بيان للولاية، فقد أبدى الوالي رابحي أسفه، في زيارة عمل وتفقد إلى موقع المشروع، “لعدم إطلاق الصفقات الخاصة بتجهيز المستشفى، حتى يتمّ استغلاله في أقرب وقت من طرف المواطنين”.

وقد أسدى والي الجزائر على إثر ذلك، “تعليمات صارمة للشركات المكلّفة بتجهيز المستشفى، بضرورة تقليص المدّة المخصّصة لتجهيزه. حتى يدخل حيّز الخدمة في أقرب وقت ممكن”.

كما وجّه الوالي إلى “التعجيل بدراسة إعادة تهيئة طرقات مداخل ومخارج للمستشفى. بالإضافة إلى فتح طريق يربط بين المستشفى، ومستشفى زرالدة”.

ويعتبر هذا المستشفى الجديد، الأول من نوعه على مستوى ولاية الجزائر. وينتظر أن يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، يضيف البيان.

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