لهذا السبب تأخّر تسليم مشروع تراموي مستغانم

أشرف وزير النقل منجي عبد الله يوم الثلاثاء على إطلاق التجارب التقنية لـ”تراموي مستغانم”. وهو يمتد على طول 14.2 كلم، ويعبر 24 محطة.

جاء ذلك في مستهلّ زيارة عمل وتفقد أجراها الوزير إلى ولاية مستغانم، لمعاينة عدد من مشاريع القطاع، مرفوقا بالوالي عيسى بولحية.

وحسب بيان للوزارة، فقد أبدى الوزير “أسفه على تأخر استلام هذا المشروع، بسبب عدم إلتزام أحد المتعاملين بتعهداته التعاقدية، مطالبا بمستحقاته المالية”.

وأوضح الوزير أنّ مصالحه تكفّلت “بجانب من مستحقّات هذا المتعامل، في إطار الغلاف المالي الممنوح للقطاع”. قبل أن يسدي تعليمات للقائمين على هذا المشروع “بدعوة المتعامل للتكفّل بمهامه”.

“وفي حالة الرفض، دعا الوزير إلى التفكير في حلّ بديل، قصد وضع المشروع قيد الاستغلال التجاري مع نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير”، يضيف بيان الوزارة.