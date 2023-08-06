لهذا السبب تجاهل قصر “باكنغهام” عيد ميلاد ميغان ميركل

تجاهلت العائلة المالكة في بريطانيا، وحساباتها عبر منصة “إكس” تويتر سابقا، احتفال ميغان ميركل بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية أن العائلة المالكة لم تبد اهتماما بعيد ميلاد ميغان مركل في حين من عادتها أن تقوم الحسابات الرسمية التابعة لقصر باكنغهام الملكي بتهنئة أعضاء العائلة المالكة من العاملين، وهو ما لم يعد يمثله هاري وزوجته ميغان بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال في حياتهما 2020.

وفي العام الماضي، هنأ الحساب الرسمي لويليام شقيق هاري وزوجته كيت، ميغان ماركل، بعيد ميلادها لكن ذلك لم يحصل العام الجاري.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 4, 2022

ويبدو أن التواصل بين هاري وميغان والعائلة المالكة قد انقطع في جوان من هذا العام، حيث خيم الصمت على الحسابات الاجتماعية لكبار أعضاء العائلة المالكة على وسائل التواصل الاجتماعي مع احتفال ابنة هاري وميغان، الأميرة ليليبت، بعيد ميلادها الثاني.

كما لم يتلق الأمير آرتشي أي تهنئة بعيد ميلاده الرابع، والذي يصادف يوم تتويج الملك تشارلز في ماي.

يصادف هذا العام عيد ميلاد مختلف تمامًا لميغان وزوجها الأمير هاري، حيث توترت العلاقات بين دوقة ساسكس والعائلة المالكة في العام الماضي، عقب نشر وثائقي هاري وميغان على شبكة “نتفليكس” ومذكرات هاري “سباير”، حيث قدم سلسلة من الادعاءات حول علاقته المشحونة مع كبار الأعضاء في العائلة المالكة.”

وتعيش ميغان في كاليفورنيا مع زوجها هاري وطفليهما منذ أكثر من 3 أعوام، بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال بحياتهما الشخصية والمالية.

يشار إلى أن التوترات تفاقمت عقب قرار هاري وميغان التخلي عن الواجبات الملكية في عام 2020 والانتقال إلى لوس أنجلوس.

ووفقا للتقارير لم تتلق عائلة ساسكس دعوة لتجمع العائلة المالكة لإحياء ذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.