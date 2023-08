لهذا السبب تجاهل قصر “باكنغهام” عيد ميلاد ميغان ميركل

تجاهلت العائلة المالكة في بريطانيا، وحساباتها عبر منصة “إكس” تويتر سابقا، احتفال ميغان ميركل بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية أن العائلة المالكة لم تبد اهتماما بعيد ميلاد ميغان مركل في حين من عادتها أن تقوم الحسابات الرسمية التابعة لقصر باكنغهام الملكي بتهنئة أعضاء العائلة المالكة من العاملين، وهو ما لم يعد يمثله هاري وزوجته ميغان بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال في حياتهما 2020.

وفي العام الماضي، هنأ الحساب الرسمي لويليام شقيق هاري وزوجته كيت، ميغان ماركل، بعيد ميلادها لكن ذلك لم يحصل العام الجاري.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 4, 2022