لهذا السبب تراجع “البياسجي” عن ضم إسماعيل بن ناصر

الجزائري يتجه للبقاء موسما إضافيا مع ميلان

تخلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن فكرة ضم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، بعد أن كان أظهر اهتماما بالغا بالحصول على خدماته في النصف الأول من الموسم الجاري، وكان مستعدا للتنافس من أجل الفوز بصفقته إلى جانب أندية كبيرة، أبرزها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويتجه لاعب “الخضر” للبقاء موسما إضافيا مع النادي الإيطالي بعد تغير المعطيات بخصوص مستقبله بسبب لعنة الإصابات التي لازمته هذا الموسم.

وقال، الخميس، موقع “بيانيتا ميلان” والمعروف بمتابعته لأخبار “الروسونيري” إن النادي الفرنسي تراجع على الأقل في الفترة الحالية عن استقدام اللاعب الجزائري الصيف المقبل، تبعا لبعض المتغيرات في وضعية بن ناصر خلال الأشهر القليلة الماضية، نفس المصدر استند إلى تصريح مراسل صحيفة جريدة “ليكيب” الفرنسية في إيطاليا، فالنتان بولوزي، وقال الصحفي الإيطالي في تصريحه: “لا أظن بأن باريس سان جيرمان سيضم بن ناصر”، قبل أن يضيف: “بن ناصر لاعب رائع لكنه عانى من مشكل الإصابات هذا الموسم”.

وتابع الصحفي الإيطالي المعروف حديثه بتوجيه نصيحة للاعب الجزائري، حيث قال: “البياسجي لن يضم بن ناصر، وأفضل خيار بالنسبة له هو البقاء مع ميلان الموسم المقبل لتطوير مستواه أكثر”، وتأتي هذه التصريحات لتبرز معاناة النجم الجزائري هذا الموسم من لعنة الإصابات التي أبعدته لفترة طويلة جدا عن الملاعب، وأثرت على مستوياته الفنية.

إلى ذلك، لم يكمل لاعب أرسنال الانجليزي السابق أي مباراة من المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإيطالي، رغم بدايته لها كأساسي، حيث استبدل دائما من طرف المدرب بيولي، منها مباراتان مباشرة مع نهاية الشوط الأول، وتعرض بن ناصر لانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه المتأثر بلعنة الإصابات، حيث اكتفى بالمشاركة في 20 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم من أصل 37 مباراة، في حين غاب عن 17 مباراة كاملة بداعي الإصابة، ونجح خلال مشاركاته من صناعة 3 أهداف فقط، وشكلت الإصابات العضلية هاجسا لبن ناصر ولنادي ميلان، خاصة بعد أن حامت الشكوك حول طريقة تعامل الجهاز الطبي للنادي مع إصابات النجم الجزائري، واتهامه بالتسرع في إعادته إلى الملعب بعد الإصابة الأولى، ما عرضه لانتكاسة قوية جدّا.

يجدر الذكر، أن إدارة نادي ميلان كانت حاولت في الفترة الماضية تعديل بعض بنود عقد لاعبها الجزائري، خاصة ذلك المتعلق بالشرط الجزائي والمقدر حاليا بـ50 مليون يورو، والذي يتيح لأي نادي خارج إيطاليا دفع هذا المبلغ للحصول على خدمات بن ناصر، وهو ما تسعى إدارة الروسونيري لرفعه لتفادي الرحيل المبكر للاعبه الجزائري.