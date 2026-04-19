إعلام امريكي:

لهذا السبب تراجع ترامب عن الاستيلاء على جزيرة “خرج” الإيرانية

ح. م
دونالد ترامب

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يدعم استيلاء الجيش الأمريكي على جزيرة خرج الإيرانية، وهذا خوفا من وقوع خسائر بشرية هائلة.

وكتبت الصحيفة في تقريرها، نقلا عن مصادر: “عارض ترامب إرسال القوات الأمريكية للاستيلاء على جزيرة “خرج”، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات بنجاح المهمة وأن الاستيلاء على الجزيرة سيضمن للولايات المتحدة الوصول إلى المضيق، إلا أنه كان قلقًا من أن تكون الخسائر الأمريكية مرتفعة بشكل غير مقبول”.

ووفقا لذات المصادر رفض ترامب فكرة إرسال جنود أمريكيين للسيطرة على الجزيرة “رغم إبلاغه بأن المهمة ستنجح وأن الاستيلاء على الجزيرة سيمنح الولايات المتحدة وصولًا إلى المضيق”.

