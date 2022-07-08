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لهذا السبب ترجمت خطبة “عرفة” إلى 14 لغة عالمية وهذا ما جاء فيها!

نادية شريف
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لهذا السبب ترجمت خطبة “عرفة” إلى 14 لغة عالمية وهذا ما جاء فيها!
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

حرصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، هذا العام على ترجمة خطبة يوم “عرفة” إلى 14 لغة عالمية لتمكين الحجاج من آداء مناسكهم بكل سهولة واطمئنان .

وألقى الخطبة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

وقال الشيخ محمد حمد بن عبد الكريم العيسى في مستهل الخطبة: “يا أيها المسلمون في كل مكان اتقوا الله تنالوا الفوز والنجاة والسعادة دنيا وآخرة”.

وأضاف: حسن الخلق قيمة مشتركة بين الناس كافة وسلوك رشيد للمجتمع، وإن قيم الإسلام البعد عن كل ما هو متنافر ويحث على الفرقة، ويجب التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الإسلام، فالإسلام روح جامعة، ونبيه الكريم هو القائد”.

وأوصى “حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل، وأن نكون مستجيبين لما دعا الله إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره”.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، ليُمكن الحجاج من آداء مناسكهم بكل سهولة واطمئنان، وينقل صدى قبلة المسلمين إلى مسامع العالم بشتى اللغات.

يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين، عمل على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم، وأيضا عبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ (FM) والتطبيقات الذكية (تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين) لإيصال خطبة عرفة لجميع الحجاج، وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة.

يذكر أن العملية تمت من خلال عدة طرق، الترجمات المسموعة، العروض المرئية، النشر الإلكتروني، الكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة.

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