لهذا السبب تردد الابراهيمي في الموافقة على زواج ابنته من أمير أردني (فيديو)

حلّ وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، ضيفا على برنامج” الجانب الآخر” الذي يبث على قناة الجزيرة للحديث عن أبرز المحطات في حياته، من بينها زواج ابنتهمن الأمير علي بن الحسين.

ووجهت المذيعة الأردنية علا الفارس ما يشبه السؤال عن تردد الإبراهيمي قليلا في الموافقة علىارتباط ابنته الأميرة ريم من الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

فأجاب الأخضر، إنه ليس سهلا أن يوافق المرء على زواج ابنته من أي أحد، مضيفا “لم أكن أعرفه، بل كنت أعرف والده كملك وليس كصديق “تابع” لم تكن هناك علاقة بين عائلتهم وعائلتنا، لذلك ليس هناك شك أن الواحد يتردد”.

واستطر الدبلوماسي الجزائري المحنك، قائلا: “لكن رأينا أنهما هما الاثنان كانا “متراضيين” ومدركين أيضا على أن الزواج مسؤولية”.

وسألت مذيعة الجزيرة الإبراهيمي: “ماذا اشترطت عليه؟”، فأجاب على الفور: “ولا شيء”، ثم أضاف “علي قال إنه كان خائفا أن أقوله “لا”.

وتابع ضيف برنامج” الجانب الآخر”: “جاء هو وأخوه الملك عبد الله هنا، وتمت الخطبة على الطريقة التقليدية، وقلنا مبروك وربنا يسهل”.