لهذا السبب تقدمت “الفاف” بإحتجاح إلى لجنة تنظيم كأس العرب

تقدم الإتحاد الجزائري بإحتجاح إلى اللجنة المنظمة لكأس العرب، وهذا بسبب خروج الكرة في اللقطة التي سبقت حصول منتخب مصر على ركلة جزاء.

وقالت الصفحة الرسمية لقنوات الكأس: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم احتجاج للجنة المنظمة لـمونديال العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر”.

وتبيّن الصور أن الكرة تجاوزت الخط، وهو الأمر الذي لم يعلن عنه حكم التماس رغم أنه كان متواجدا على مقربة من اللاعب المصري الذي تجاوزت كرته الخط.

ولم يتم اللجوء إلى “الفار” في تلك اللقطة، التي تعد خروج الكرة فيها مؤثرة، في حين لم يتوان حكام “الفار” والحكم الرئيس في اللجوء إلى تقنية الفيديو، في لقطة ركلة الجزاء، وتدخل تيطراوي الذي كلفه البطاقة الحمراء.