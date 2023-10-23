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جواهر

لهذا السبب حكم على ابنة صدام حسين بالسجن 7 سنوات!

جواهر الشروق
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لهذا السبب حكم على ابنة صدام حسين بالسجن 7 سنوات!

حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالسجن 7 سنوات بتهمة “الترويج إعلامياً” لحزب البعث.

وبحسب تقارير إخبارية فقد ورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابياً 7 سنوات “عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021”.

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.

ويحظر القانون “حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية”.

ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.

وخلال مقابلة تليفزيونية عام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها: “أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم”، مضيفةً: “بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً”.

وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه. وقالت: “والدي لم يكن عاشقاً للحروب يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه”.

وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق.

وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمان منذ جويلية 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق، وقتل شقيقاهما عدي وقصي على يد الجيش الأمريكي.

يذكر أن حزب البعث، حزب قومي عربي يتبنى الفكر الاشتراكي، ظل يحكم العراق حتى الغزو الأميركي في 2003، وتم إعدام زعيمه الرئيس العراقي صدام حسين في 2006. وقد عَيَّن الحزب -رغم حله- عزت الدوري على رأس أمانته العامة.

أعلن البعث في مؤتمره الأول عام 1947 عن ثلاثة أهداف، وهي النضال ضد الاستعمار من أجل تحرير الوطن، و العمل على توحيد العرب في دولة واحدة ذات سيادة، وبعث الواقع العربي عن طريق الانقلاب على ما يسوده من فساد. ورفع شعاره المشهور “أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة”.

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