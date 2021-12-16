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رياضة

لهذا السبب حكم مباراة قطر والجزائر “لم يُحطّم رقما قياسيا”!

علي بهلولي
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لهذا السبب حكم مباراة قطر والجزائر “لم يُحطّم رقما قياسيا”!
الحكم البولوني سيمون مارتشينياك (الأرشيف)

يحمل سجّل كرة القدم في طيّاته حكما آخر مُثيرا للجدل، بل أكثر من البولوني سيمون مارتشينياك الذي أدار مباراة منتخب قطر والفريق المحلّي الجزائري سهرة الأربعاء، بِرسم نصف  نهائي منافسة كأس العرب 2021.

ومعلوم أن الحكم البولوني مارتشينياك أضاف 18 دقيقة للمباراة الوارد ذكرها أعلاه، تعويضا للوقت الضائع، وفقا لِتقديراته.

في أمسية الـ 19 من سبتمبر 2019، واجه فريق بيرتن ألبيون الضيف نادي بورنموث، في إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وعند هذه المباراة، لجأ الحكم الإنجليزي جون باسبي (الصورة المُدرجة أدناه) إلى إضافة 28 دقيقة! وقدّر أنها تُعوّض الوقت الضائع. عِلما أن لوائح منافسة كأس الرابطة المحلية تنصّ على الذهاب مباشرة إلى ركلات الترجيح، إذا انتهت المباراة بِنتيجة التعادل في الـ 90 دقيقة، بِمعنى آخر لا وجود للوقت الإضافي أو شوطَين بـ 30 دقيقة.

ووجب التذكير – أيضا – بأن الصحافة البريطانية اختلفت في ضبط مدّة إضافة الوقت بدل الضائع، بين 28 و29 و30 دقيقة.

وانتهت المباراة بِفوز نادي بيرتن ألبيون وتأهّله، بِهدفَين أمضاهما في الدقيقتَين الـ 14 والـ 72.

وكانت النتيجة تُشير إلى تقدّم الفريق المحلّي بيرتن ألبيون بِهدف لِصفر، عند أوّل انطفاء للإنارة، قبل إصلاحه من قبل عمّال الملعب.

وفسّر الحكم جون باسبي هذا القرار “النّادر” في ملاعب الكرة، بِالإنطفاء المُتكرّر لِأعمدة الإنارة. وأن مسؤولي رابطة الكرة المحترفة اتّصلوا به لمّا كان يوقف المباراة، وطلبوا منه عدم تأجيلها، وإضافة توقيت 28 دقيقة.

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