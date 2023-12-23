لهذا السبب خشيت الملكة إليزابيث الثانية من الموت في إسكتلندا؟

كشفت الأميرة آن، ابنة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية أن والدتها كانت تخشى خلال المرحلة الأخيرة من حياتها من الموت في إسكتلندا.

وقالت الأميرة في فيلم وثائقي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية، وتناول السنة التي تُوّج خلالها الملك تشارلز الثالث إن الملكة كانت تشعر بالقلق من احتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا، بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها.

وأضافت: “أعتقد أنها كانت تشعر أن الأمور ستتسم بصعوبة أكبر في حال توفيت في بالمورال”.

وأردفت: “حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يُتخذ قرار في شأنها”.

ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في 26 ديسمبر الجاري.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولّت العرش البريطاني على مدار 70 عاماً، وهو رقم قياسي في الملكية البريطانية، في الثامن من سبتمبر 2022، في قلعة بالمورال الاسكتلندية.

تعد الملكة إليزابيث الثانية، أكثر ملكات بريطانيا شعبية، وأكبر ملكة جلست على العرش في العالم، وصاحبة الأرقام القياسية.

وخلال المرحلة الأخيرة من حياتها، أقامت الملكة داخل قلعة وندسور قرب لندن، لكنها اعتادت قضاء أواخر الصيف في بالمورال، حيث تمارس هواية ركوب الخيل وكانت العائلة تمارس الصيد، في حين كانت تمضي عيد الميلاد في ساندرينغهام شرقي إنجلترا.

وفي الفيلم الوثائقي، تستذكر الأميرة آن الشعور الغريب بـ”الارتياح” الذي أحسّت به عندما أُزيل التاج من النعش، و”انتقلت هذه المسؤولية” إلى الملك الجديد تشارلز الثالث.