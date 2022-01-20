لهذا السبب رفضت ميركل العمل لدى الأمم المتحدة!

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، رفض المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عرض عمل مقدم من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء “د ب أ” فإن ميركل رفضت عرض غوتيريش لترأس مجلس استشاري رفيع المستوى كجزء من مشروع إصلاحي للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن مكتب ميركل قولها إنها شكرت غوتيريش، في مكالمة هاتفية أجرتها معه، الأسبوع الماضي، على الفرصة التي قدمها لها لكنها قالت إنها لن تقبل العرض.

بخصوص سبب الرفض تجدر الإشارة أن ميركل التي كانت أول مستشارة في ألمانيا، والتي شغلت أعلى منصب بالبلاد لمدة 16 عامًا تقريبًا، لم تطلب إعادة انتخابها في عام 2021، وقالت بعد ترك وظيفتها إنها لن تشارك في السياسة النشطة بعد الآن.

وكانت أكدت على حاجتها للراحة حيث ترغب في التمتع باستراحة للتفكير في الأمور التي تثير اهتمامها، مضيفة أنها لم يكن لديها خلال الـ 16 عاما الماضية “الوقت الكافي للقيام بذلك”.

وعن أول يوم بدون لقب المستشارة، قالت ميركل “سأحاول أن أقرأ، إلى أن أشعر بالنعاس ثم أخلد للنوم وبعدها نرى ماذا سيحدث”، بحسب إعلام محلي.

كما أشارت ميركل إلى نيتها عدم قبول أول عرض يوجه لها بعد ترك المنصب “بدافع الخوف من الفراغ أو تراجع الاهتمام بها”، على حد تعبيرها.

منذ أن انسحبت من الحياة السياسية نهائيًا في 8 ديسمبر، كرست ميركل (67 عامًا) وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.

من المفترض أن يستمر مشروع الكتابة الذي يهدف إلى شرح القرارات السياسية الرئيسية التي اتخذتها ميركل خلال فترة بقائها في السلطة طوال 16 عامًا، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وفقًا للمستشارة.