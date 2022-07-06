لهذا السبب رفضت واشنطن منح فيزا لمنتخب الكاراتيه الإيراني

رفضت واشنطن منح فريق الكاراتيه الوطني الإيراني تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأمريكية لحضور دورة الألعاب العالمية في برمنغهام بولاية ألاباما.

وحسبما كشفت قناة “فوكس نيوز” Fox News الأمريكية فإن أسباب المنع تعود الى صلات فريق الكاراتيه الإيراني مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

وكان نشطاء إيرانيون مناهضون للحرس الثوري الإيراني ومعارضون للنظام في طهران قد دعوا إلى فرض حظر فوري على دخول منتخب الكاراتيه.

من جهتها، أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”، الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية رفضت منح تأشيرات لفريق الكاراتيه.

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن ردها لم يتغير عما كان عليه عندما سألته قناة “فوكس نيوز” لأول مرة يوم الأحد عن فريق الكاراتيه، وما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لمنح تأشيرات دخول للرياضيين الإيرانيين. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “سجلات التأشيرات سرية بموجب قانون الولايات المتحدة؛ وبالتالي لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية”.

وحذر النشطاء من أن فريق الكاراتيه يضم أعضاء وأنصار المنظمات الإرهابية التابعة للنظام الإيراني المتورطين في مقتل أكثر من 600 من العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط.

ومن بين أولئك الذين أعربوا عن القلق أحد أفراد عائلة غولد ستار والذين فقدوا شقيقهم في هجوم دعمه الحرس الثوري الإيراني.

وقالت بيفرلي ولفر، شقيقة الرائد ستيوارت آدم ولفر، الذي قُتل في العراق في 6 إبريل 2008 على يد خلية إرهابية مدعومة من إيران: “السماح للفرق الرياضية الإيرانية بالمنافسة في الولايات المتحدة يضفي الشرعية على النظام الإرهابي خصوصا مع عزف نشيدهم على الأراضي الأميركية”.

وأضافت أن “تمكين لاعبيهم من المنافسة على أرض الولايات المتحدة هي صفعات في وجه العائلات الأميركية المتضررة”.

من جهتها قالت دينا جيلشينسكي، المحامية في شركة Osen LLC والتي تمثل عائلات مئات من أفراد الخدمة الأميركية الذين قتلوا أو أصيبوا بأمر من الحرس الثوري الإيراني: “النظام الإيراني كان مسؤولاً عن قتل وتشويه آلاف الأميركيين في العراق وأفغانستان على مدى العقدين الماضيين ولم يتغير”.

وتابعت قائلة: “السماح لفرقها الرياضية بزيارة الولايات المتحدة يخدم فقط إضفاء الشرعية على الراعي الأول للإرهاب في العالم وإبلاغ العالم بأن أميركا غير جادة بشكل أساسي بشأن الإرهاب”.