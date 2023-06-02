لهذا السبب.. روضة أطفال في السويد ترفض “بوتين” !  

رفضت روضة أطفال في السويد مناداة طفل سويدي يحمل اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرت اسمه إلى نيكولاي.

ورفضت السلطات السويدية للمرة الثامنة على التوالي طلب زوجان سويديان بتسمية طفلهما وتسجيله رسميا باسم “بوتين”، علما أن الاسم أطلق على المولود منذ العام 2021.

كما رفضت روضة الأطفال مناداة الطفل باسم “بوتين”، وأطلقت عليه اسم نيكولاي بداية، غير أن الأهل اعترضوا.

ويُنادى الطفل اليوم في الروضة، بضمير “دو” السويدي أي “أنت” فقط، لتفادي مناداته باسمه.

وقرر الزوجان،آن وروني، المقيمان في منطقة هيسهولت بمحافظة هالاند، نقل القضية إلى المحاكم، بعدما رفضت مصلحة الضرائب المسؤولة عن تسجيل الأطفال لثماني مرّات طلبهما بتسمية ابنهما تيمناً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويصر الزوجان على اسم بوتين، وقال الوالد في تصريح لصحيفة سويدية إنهما اعتقدا أن ابنهما يشبه الرئيس الروسي، من صور الأشعة، حتى قبل ولادته.

ولفت إلى أنهما جربا أسماء أخرى، مثل دانييل وألكسندر، ولكنهما لم يشعرا بأن الاسمين يناسبان ابنهما، كما هو الحال مع اسم بوتين. وقال “انظروا اليه، إنه بوتين”.

وينص القانون السويدي على ان الإسم المعطى للطفل يجب ألا يتسبب في الإساءة إليه، أو يسبب ازعاجاً لحامله.