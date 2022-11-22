لهذا السبب زاد الوقت بدل الضائع في مونديال قطر بشكل غير مسبوق

أثار الوقت بدل الضائع المضاف في المباريات الأولى من مونديال قطر 2022 التساؤلات، خاصة وأنه عادل في بعض اللقاءات توقيت شوط إضافي.

وشهدت أولى مباريات مونديال قطر، وقت بدل ضائع طويل، بشكل غير مسبوق، ما أثار العديد من التساؤلات لدى الجماهير.

وبلغ إجمالي عدد الدقائق المضافة في ثلاث مباريات فقط، منذ بداية المونديال 44 دقيقة، بمتوسط 14.6 للمباراة الواحدة، وهو ما يعادل شوطا إضافيا.

والسبب في زيادة الوقت بدل ضائع يعود إلى رغبة” الفيفا” في زيادة الوقت الفعلي للمباريات، لضمان متعة أكبر، بما أن هذا الأمر يعد أحد الملفات البارزة على طاولة الاتحاد.

وقال رئيس لجنة الحكام في “الفيفا” كولينا، قبل انطلاق المونديال: “أخبرنا الجميع ألا يتفاجئوا إذا رأوا الحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية برقم كبير كوقت بدل ضائع”.

وأضاف: ” في مباراة تسجل فيها ثلاثة أهداف عادة ما يستغرق الاحتفال دقيقة ودقيقة ونصف، لذلك مع تسجيل ثلاثة أهداف، تخسر خمس أو ست دقائق”.

وشهدت مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور إضافة خمس دقائق في الشوط الأول ومثلهم في الشوط الثاني بمجموع 10 دقائق، وفي مواجهة إنجلترا وإيران احتسب حكم اللقاء 14 دقيقة كوقت بدل ضائع للشوط الأول و10 دقائق للشوط الثاني.

وفي مواجهة هولندا والسنغال احتسب دقيقتين فقط في الشوط الأول، بينما الشوط الثاني أضاف الحكم 8 دقائق.