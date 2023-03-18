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لهذا السبب.. زواج المليار أورو ينتهي بالطلاق بعد أسبوعين

الشروق أونلاين
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لهذا السبب.. زواج المليار أورو ينتهي بالطلاق بعد أسبوعين

انتهى زواج شاب العراقي، من فتاة كويتية، بالطلاق بعد أسبوعين، واشتهر الثنائي بالمهر الخيالي الذي بلغ كيلو ذهب ومليار أورو مؤخر.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الشاب حيدر الفيلي أعلن طلاقه من الكويتية غدير الفهد بصورة ودية وبالتراضي بعد أسبوعين من الزواج بسبب ما وصفه بعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو (مليار و78 مليون دولار)”.

وفي 4 مارس الجاري، أثار الشاب العراقي، المقيم في فنلندا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة “مليار يورو”.

وتباينت ردود الفعل بحساب، حيدر الفيلي، على تطبيق “تيك توك” الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو أثناء توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية، غدير الفهد.

ويسمع المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن “المهر كيلو ذهب عيار 21″، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة “مليار يورو مؤخر”، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر.

وأثار الأمر حينها جدلا كبيرا على مواقع التواصل، بين من انتقد ما يقولون إنها مبالغة كبيرة، وآخرون رأوا أنه فقط أراد أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته.

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