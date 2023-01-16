لهذا السبب طلب بوقرة من لاعبيه تجنب مواقع التواصل الاجتماعي

قال مدرب المنتخب الوطني للمحللين مجيد بوقرة، أنه طلب من لاعبيه تجنب الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم إهدار طاقتهم خاصة قبل المباريات.

وأضاف بوقرة في هذا السياق: ” طلبت من اللاعبين تجنب الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وبعد المباراة، لأن الولوج إلى هذه المواقع سيفقدهم الكثير من طاقتهم، خاصة مع السهر ليلا”.

أما عن حضور بلماضي، تدريبات المنتخب المحلي فقال بوقرة: ” بلماضي حاضر، وسيبقى هنا لمتابعة بطولة الشان، ومتابعته للتدريبات دون شك حفزت اللاعبين”.

وأكد مدرب المنتخب الوطني للمحللين، مجيد بوقرة، أن أشباله جاهزون لتحقيق الفوز في مباراة الجولة الثانية أمام إثيوبيا.

وقال بوقرة في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة إثيوبيا: “لقد قمنا بمعاينة منتخب إثيوبيا جيدا، ونحن جاهزون للمباراة”.

وعن الجمهور المتوقع حضوره بقوة، أضاف بوقرة: ” نتوقع حضور جماهير غفيرة، واللاعبون تعودوا على اللعب أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها”.

وأضاف: ” نأمل أن يقدم لنا الدعم، مثلما كان عليه الأمر في المباراة الأولى”.

ويواجه المنتخب الوطني للمحليين، سهرة الثلاثاء منتخب إثيوبيا، في ملعب نيلسون مانديلا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى.