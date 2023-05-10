لهذا السبب ظهرت مذيعة عربية مع رضيعتها في برنامج تلفزيوني!

حقّق ظهور مذيعة سورية مع رضيعتها في برنامج على قناة “بي بي سي” تفاعلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سيرينا غوكة على الهواء مباشرة ضمن برنامج “تريندنغ” وهي تحمل طفلتها التي ولدت قبل نحو ثلاثة أسابيع لتعرّف المشاهدين على ميزاتها، “فهي تشرب الحليب خمسين مرة في اليوم وتبقى جائعة وتستطيع إيقاظ جميع السكان من حولها” كما قالت.

ولفتت اللقطة المميزة لمذيعة “بي بي سي” انتباه المشاهدين والمشاهدات اللواتي أكدن كلامها وأشرن إلى المعاناة التي يتكبدنها مع صغارهن خاصة اثناء فترة الرضاعة.

وكانت سيرينا قد تحدثت عن تجربتها مع الأمومة خلال تغريدات على تويتر قالت فيها: “كنت أخطط للنشاطات التي سأقوم بها مع ابنتي بعد ولادتها، أتخيلنا في الحديقة في يوم مشمش، أنا أشرب القهوة بينما أتأملها وهي نائمة”.

تابعت: “لكن منذ قدوم ابنتي باتت أسهل المهام وأتفهها شبه مستحيل”.