لهذا السبب غاب وناس عن تربص ليل وسيكون حاضرا في نابولي

إدارة النادي الفرنسي ترفض تسريحه في الميركاتو الشتوي

غاب الدولي الجزائري، آدم وناس، عن بداية التربص التحضيري الذي يجريه فريقه نادي ليل الفرنسي بمدينة مورسيا الإسبانية لأسباب شخصية بحتة، في وقت كان جرى فيه الحديث عن إمكانية تغييره للأجواء خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد أن وصله عرض مغري من نادي بشكتاش التركي، ولو أن إدارة نادي الشمال الفرنسي ترفض التفريط في نجمها الجزائري.

ويتواجد نادي ليل منذ يومين في مدينة مورسيا الإسبانية لإجراء التربص الإعدادي لمرحلة العودة من الموسم، لكنه أعلن عن غياب آدم وناس عن الأيام الأولى للتربص بسبب مشكل شخصي، قبل أن تشير مصادر إعلامية فرنسية إلى أن الدولي الجزائري كان معنيا بحضور جنازة أحد أقاربه، ما حال دون سفره مع النادي وتأخر انضمامه إلى التربص الجاري بإسبانيا، وفتح غياب نجم نادي بوردو الفرنسي السابق عن بداية تربص ليل المجال أمام العديد من التأويلات والشائعات، بعد أن تم الحديث عن قيام النجم الجزائري بدراسة بعض العروض التي وصلته خلال هذه الفترة، ولعل أبرزها ما وصله من نادي بشكتاش التركي الذي يريد بديلا لنجمه الجزائري الآخر، رشيد غزال، المصاب والبعيد عن الملاعب إلى غاية نهاية شهر فيفري المقبل.

وقالت عدة مصادر إعلامية فرنسية إن إدارة نادي ليل ترفض فكرة التخلي عن نجمها الجزائري، والتي استقدمته هذا الصيف من نادي نابولي الإيطالي، خاصة في ظل تقديمه لمستويات جيّدة كلما منحت له الفرصة، رغم عامل النقص البدني الذي يعاني منه ومشكل الإصابة الملازم له، بدليل غيابه لبعض الوقت عن مواجهات ليل بسبب مشاكل عضلية، وينتظر أن يكون آدم وناس لائقا للمشاركة في مباراة ليل الودية أمام نادي نابولي يوم الأربعاء 21 ديسمبر المقبل على ملعب دييغو مارادونا، والتي ستكون خاصة بالنسبة له بعد أن ارتبط بنادي الجنوب الإيطالي لخمسة مواسم كاملة، وستمنح له فرصة الرد على المدير الفني لنابولي، لوتشيانو سباليتي، الذي لم يمنحه فرصة اللعب الموسم الماضي رغم أنه أصّر على بقائه في النادي.

يجدر الذكر، أن وناس (26 عاما) انضم الصيف الماضي إلى نادي ليل الفرنسي، في صفقة توقع من خلالها متابعون أن يبعث بها النجم الجزائري مشواره الكروي من جديد، وخاض وناس 62 مباراة مع نابولي بمختلف المسابقات منذ عام 2017 عندما انضم إليه بسن الـ21 عاما، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، في وقت خرج منه ثلاث مرات بنظام الإعارة للعب في أندية كالياري وكروتوني الإيطاليين ونيس الفرنسي.