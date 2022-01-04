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جواهر

لهذا السبب فجرت بطلة هاري بوتر غضب الصهاينة!

جواهر الشروق
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لهذا السبب فجرت بطلة هاري بوتر غضب الصهاينة!

فجّرت الممثلة العالمية إيما واتسون، غضب الصهاينة بعدما أعربت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني.

وأعادت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر، في سلسلة أفلام “هاري بوتر”، نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، لناشطة تدعى سارة أحمد، على حسابها في تطبيق إنستغرام.

وللممثلة البريطانية، المولودة في فرنسا 64.2 مليون متابع، على حسابها في أنستغرام.

ويظهر في التدوينة، صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة “التضامن فعل”، حسب الأناضول.

وفي التدوينة التي أعادت واتسون نشرها، الإثنين، كتبت الناشطة سارة أحمد: “لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه”.

وأضافت: “التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة”.

وفجرت التدوينة، غضب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان.

وكتب إردان في تغريدة على تويتر ردا على واتسون: “قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع. إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة، يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب.. سأكون مع ذلك!”، في إشارة لسلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن “السحر” ولعبت واتسون بطولتها.

وليست هذه التدوينة الأولى، من قبل فنانة عالمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، فقد سبقها الكثير من التدوينات في الماضي.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد قال، الإثنين، إن إسرائيل ستواجه حملات مكثفة لتسميتها دولة فصل عنصري “أبارتايد” في عام 2022.

وأضاف خلال لقاء صحفي عبر تقنية زووم مع صحفيين إسرائيليين: “نعتقد أنه في العام المقبل، سيكون هناك نقاش غير مسبوق حول عبارة (إسرائيل كدولة فصل عنصري)”.

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