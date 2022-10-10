لهذا السبب قام الدفاع التركي بفصل عدد من الضباط! (فيديو)

قام الدفاع التركي بفصل عدد من الضباط لمخالفتهم إجراءات رسمية، حسبما أفادت صفحة الجزيرة ـ تركيا على فيسبوك.

وجاء في التقرير المرفق بمقطع مصور أن الضباط لم يعرفوا حدهم حيث تجاهلوا مصافحة والي توكات رغم أن الإجراءات الرسمية تحتم ذلك.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أنه “تم فصل الضباط وإحالتهم مباشرة للتحقيق الإداري جراء تصرفهم الذي ينم عن عدم معرفتهم حدهم”.

وأضاف البيان: “حيث إن الانضباط، أي الامتثال للقوانين والقواعد، أمر أساسي في القوات المسلحة التركية، ولا يمكن قبول عكس ذلك إطلاقا. والقوات المسلحة التركية في خدمة شعبها وتقوم بواجبها مستلهمة من القيم الوطنية والروحية والمهنية التي ورثتها عبر آلاف السنين”.