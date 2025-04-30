لهذا السبب قد يمنع ترامب المحامية أمل كلوني من دخول أمريكا!

قالت تقارير إخبارية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يمنع المحامية البريطانية، ذات الأصول اللبنانية أمل كلوني من دخول البلاد، بسبب عملها مع المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب ما أفاد تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن زوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، قد تُمنع من دخول الولايات المتحدة الأميركية لحربها ضد نتنياهو وغالانت.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المحامية، الناشطة بمجال حقوق الإنسان، قدّمت استشارات قانونية للمحكمة في قضية جرائم حرب ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بشأن الحرب في غزة.

وكانت الخارجية البريطانية حذرت مؤخراً المحامين، وبينهم أمل كلوني، ممن يقدمون المشورة القانونية للجنائية الدولية من أنهم قد يواجهون عقوبات إذا ما شملهم الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في فيفري الماضي.

وجاء في الأمر التنفيذي أن المحكمة “انخرطت بأعمال غير مشروعة، لا أساس لها، وتستهدف أمريكا وحليفتنا إسرائيل وأكدت، دون أساس مشروع، اختصاصها القضائي وفتحت تحقيقات أولية بشأن موظفين من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وأساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها” في إشارة إلى نتنياهو وغالانت.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها تجميد ممتلكات وأصول، وتعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها وعملائها، وأفراد عائلاتهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة”.

يذكر أن أمل علم الدين، البالغة من العمر 47 عاما، من مواليد لبنان، ونشأت في بريطانيا، حيث تمارس المحاماة في إنجلترا والولايات المتحدة.

هي زوجة الممثل الشهير جورج كلوني، البالغ 63 عاما، ويقيمان معا بشكل رئيس بين بريطانيا وإيطاليا، لكنهما انتقلا مؤقتاً إلى نيويورك حيث يشارك كلوني في بطولة مسرحية Good Night and Good Luck.

تعمل محاميةً في مكتب دوتي ستريت تشامبرز، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولديها توأما في السابعة من العمر هما إيلا وألكسندر.