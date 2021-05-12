لهذا السبب لا بد من تناول الحساء يوميا.. ونصائح لتحضيره بشكل صحي!

خبيرة تغذية روسية تكشف

كشفت خبيرة تغذية روسية عن أهمية تناول الحساء يوميا، وقالت إن إدراجه في النظام الغذائي يلعب دورا مهما في الأداء الوظيفي للجسم”.

وبحسب سفيتلانا فوس فإن استخدام الأطعمة المعالجة حراريا له تأثير إيجابي على الصحة، ومن المهم تحضير الحساء بطريقة صحية، كي يحتفظ بأكبر قدر من المكونات المفيدة”.

وأضافت: “أفضل أنواع الحساء، هو القليل الدسم الذي يتم تحضيره مع الدجاج أو لحم الأرانب أو لحم البقر، ويتم هرسه بشكل كامل”.

عن السبب، أوضحت أن هذا النوع يساعد أعضاء الجهاز الهضمي، لأنّ تأثير الدهون في الحساء يعود سلبا على الصحة”.

ومن أجل الحفاظ على الفيتامينات والمكونات المفيدة في الخضروات، نصحت الأخصائية بعدم الإفراط في طهيها، وأوصت بإدراج القرع والكرفس والطماطم والفلفل وكذلك اللحوم والأسماك والبيض والفطر ليكون الحساء غنيا وصحيا.

في ذات السياق لفتت إلى ضرورة تناول الحساء مع عصرة ليمون والاستغناء تماما عن الخبز، أو كحد أقصى مع رغيف صغير، أو يمكن إضافة الحبوب والمعكرونة باعتدال على ان لا تتجاوز الكمية 200 غرام.

يذكر أن دراسات علمية كثيرة ربطت بين استهلاك الحساء وتراجع مخاطر البدانة، وأكدت أن إدراجه في النظام الغذائي يساهم بشكل فعال في التحكم بوزن الجسم.