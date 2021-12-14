لهذا السبب لا يعتمد بوقرة على سعيود

كشف مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة عن سبب غياب أمير سعيود، عن آخر ثلاث مباريات لـ”الخضر”، في منافسة كأس العرب..

وقال بوقرة في الندوة الصحفية: “سعيود تعرض إلى إصابة في الركبة في المباراة الأولى أمام السودان، وكان خروجه من المباراة اضطراريا”.

وأضاف بوقرة: “وخضع اللاعب للعلاج اللازم، لكن مع تعافيه، تألق ياسين براهيمي الذي ينشط الآن في منصب سعيود، لذلك، فإن الغياب كان بسبب الإصابة، لكن بعدها أصبح خيارا تكتيكيا”.

وأكد “الماجيك”أن سعيود لديه إمكانات كبيرة، وقدم مردودا في المستوى أمام السودان، وهو قادر على تقديم الإضافة.

وبالنظر إلى تصريح بوقرة، فإن سعيود يتجه لملازمة كرسي الإحتياط في مباراة قطر، في ظل التألق الكبير لياسين براهيمي، مع إمكانية دخوله كبديل وفق معطيات المباراة.