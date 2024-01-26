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لهذا السبب لم تنتقل بعثة الإكواس الوزارية إلى النيجر للتفاوض

الشروق أونلاين
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لهذا السبب لم تنتقل بعثة الإكواس الوزارية إلى النيجر للتفاوض
ح. م
اجتماع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

تم تأجيل تنقل بعثة وزارية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” كان مبرمجا يوم أمس، الخميس 25 جانفي، نحو العاصمة النيجيرية نيامي وذلك للتفاوض مع السلطات الإنقلابية التي أطاحت بمحمد بازوم.

حسب بيان نشرته المجموعة اليوم الجمعة، فالبعثة الوزارية التي كان مزمعا أن تنطلق من نيجيريا نحو النيجر أمضت “يوم الخميس بأكمله في مطار أبوجا استعدادًا للسفر إلى نيامي. ولسوء الحظ، وبسبب مشاكل فنية في الطائرة التي استأجرتها اللجنة، لم يكن من الممكن القيام بالرحلة الخاصة لنقل الوفد من أبوجا إلى نيامي.”

الإيكواس قالت أنها أعربت للسلطات النيجيرية عن أسفها وعزمها عن تحديد موعد جديد بهدف إعادة جدولة المهمة في أقرب وقت ممكن.

لتؤكد المجموعة في الأخير أنها تظل “ملتزمة بإيجاد تسوية عن طريق التفاوض للمشاكل السياسية في هذه المنطقة الفرعية” من القارة الإفريقية.

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