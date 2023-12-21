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اقتصاد

لهذا السبب لم تُمنح “رخص جديدة” لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات

الشروق أونلاين
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لهذا السبب لم تُمنح “رخص جديدة” لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات
أرشيف
منتجات تربية المائيات

شدّد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني في لقاء تقييمي يوم الخميس، على ضرورة المحافظة على الثروة السمكية في الجزائر، في إطار تحقيق النموّ المستدام.

وأشار الوزير بداني حسب ما نقلته التلفزيون العمومي، إلى أنه “لم تمنح رخص جديدة لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات”. من أجل الحفاظ على هذه الثروة، التي تعرف تناقصا على مستوى البحر المتوسط، حسبه.

بالمقابل، يسعى القطاع إلى “رفع إنتاج الموارد الصيدية، مع التركيز على تربية المائيات”. حيث تطمح الوزارة إلى بلوغ 15.000 طن من السمك الناتج من تربية المائيات، مقابل 120.000 طن من الصيد البحري.

وقد بلغ حجم الانتاج الوطني من الثروة السمكية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري ما يقارب 112.000 طن. مسجلة نموا نسبته 2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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