لهذا السبب لم يبث التلفزيون الجزائري مباراة المنتخب الأولمبي وغانا

أثار قرار عدم بث مباراة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، ونظيره الغاني، سهرة الجمعة الماضي، تساؤلات الجمهور الرياضي الجزائري.

وتفاجأ الكثير من المتتبعين للشأن الكروي الجزائري، عدم بث المباراة، خاصة وأن المواجهة هامة وتدخل في إطار الدور التصفوي الأخير المؤهل لكان المغرب 2023 .

وأرجع مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عدم بث المؤسسة العمومية للتلفزيون على المباشر، المباراة التي تعادل فيها منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة مع ضيفه منتخب غانا بهدف لمثله، إلى طلب تقدمت به الهيئة الكروية الوطنية.

وأوضح ذات المصدر أن طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جاء نزولا عند رغبة الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بعدم بث المباراة، ولم يكن قرار التلفزيون الجزائري.