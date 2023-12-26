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لهذا السبب منعت الولايات المتحدة ساعات “أبل واتش” الذكية

الشروق أونلاين
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لهذا السبب منعت الولايات المتحدة ساعات “أبل واتش” الذكية
فرانس برس
ساعات "أبل واتش".

قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع موديلات عديدة من ساعات “أبل واتش” الذكية وذلك بداية من اليوم الثلاثاء، 26 ديسمبر بسبب انتهاك براءات الإختراع.

القرار الذي أصدرته لجنة التجارة الدولية الأمريكية ولم تعارضه سلطات بايدن أصبح نهائيا بداية من اليوم، وهذا بعد رفض طلب النقض الذي تقدم به عملاق التكنولوجيا الأمريكية “أبل”.

سبب المنع يعود لاتهام شركة تكنولوجيا المراقبة الطبية “ماسيمو” لشركة “أبل” بتوظيف موظفيها وسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات “أبل واتش” الشهيرة بداية من الساعات التي أصدرتها عام 2020، حسب ما نشرته “رويترز“.

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