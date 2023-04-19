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لهذا السبب منعت كيت ميدلتون من حضور وداع الملكة إليزابيث!

جواهر الشروق
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لهذا السبب منعت كيت ميدلتون من حضور وداع الملكة إليزابيث!
صحيفة أل بي سي
الملك تشارلز، كيت ميدلتون، ميغان ميركل زوالملكة إليزابيث

كشف صاحب كتاب السيرة الملكية البريطانية، أن الملك تشارلز منع كيت ميدلتون من وداع الملكة اليزابيث عند وفاتها، وذلك بسبب ميغان ماركل.

وظلت أميرة ويلز، في وندسور لرعاية أطفالها، بينما توجه باقي أفراد العائلة المالكة إلى اسكتلندا عندما توفيت الملكة في سبتمبر من العام الماضي.

تم اتخاذ القرار من طرف تشارلز حتى لا يكون لدى الأمير هاري أي عذر لإحضار ميغان، وفقا لما ذكره صاحب كتاب” ملكنا” روبرت جوبسون.

وكتب روبرت في كتابه الأخير: “قال الملك إنه يجب أن يكون الأبناء والأحفاد فقط مع الملكة، وأضاف: “في السر، أراد أن يقول إن ميغان غير مرحب بها”.

وكشف كاتب السيرة الملكية أن تشارلز لم يستطع قول ذلك لهاري، لذا تدخل شخصيا وطلب من كيت عدم الحضور لتوديع الملكة حتى يكون الأمر أكثر إنصافا مع ميغان.

وشوهدت أميرة ويلز وهي تغادر قلعة وندسور لاصطحاب أبنائها من المدرسة في يوم وفاة الملكة، وفق موقع ” أل بي سي” البريطاني.

يذكر، أن الأمير وليام انضم إلى والده والأمير أندرو وكبار أعضاء العائلة المالكة عندما توفيت الملكة، لكن الأمير هاري لم يصل في الوقت المناسب.

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