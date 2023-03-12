لهذا السبب ندمن على مقاطع الفيديو القصيرة!

يبدأ الامر بنقرة على أحد مقاطع الفيديو القصيرة، ثم تجد نفسك أمام عدد لا ينتهي من المقاطع التي تدفعك للإدمان على مشاهدتها.

والأكثر من ذلك أن تشعر أنك أمام ما يشبه “المصباح السحري” الذي يعرض لك أكثر من 5 مقاطع تحب أن تشاهدها خلال دقيقة واحدة.

هذا ما بات يعرف بـ” التمرير اللانهائي” الذي وُصف بأنه استغلال لعلم النفس البشري.

ما الذي يجعل محتوى الفيديو القصير جذابا للغاية؟

-البحث عن شعور بالانتماء وفرصة للتفاعل مع الآخرين الذين يشاركونهم اهتماماتهم

-الشعور بالحاجة إلى مشاهدة مقاطع الفيديو من أجل الشعور بالرضا، وفق موقع me.pcmag.

– ينطلق الدوبامين(هرمون السعادة) مع استمرار المشاهدة، ويستمر المستخدم في التمرير بين المقاطع بسبب تحفيز هذا الهرمون في عقله دون أن يدري، بحسب موقع الجزيرة.

ماهي المؤشرات التي تدل على أنك أصبحت مدمنا على المقاطع القصيرة؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عليه الخبراء.

– قضاء معظم وقتك في مشاهدة مقاطع الفيديو

-الشعور بأنه لا يمكنك تقليص وقت المشاهدة حتى لو كنت ترغب في ذلك.

-إهمال واجبات مهمة تتعلق بالعمل أو الأسرة أو المدرسة أو مجالات الحياة الأخرى.

-المعاناة من أعراض الانسحاب – مثل الشعور بالاكتئاب أو الغضب أو الانفعال – عند محاولة التوقف عن المشاهدة، وفق موقع verywellmind.

ويحدد مارك جريفيث، الخبير في السلوك الإدماني، 3مكونات رئيسية تحدد ما إذا كان شخص ما مدمنا على المشاهدة بنهم.

-انخراط الشخص في المشاهدة بنهم كطريقة لتغيير مزاجه أو الهروب مؤقتا من شيء سلبي في حياته.

-ارتفاع عدد الساعات التي يقضيها الشخص في مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم بشكل ملحوظ بمرور الوقت

-يصاب الشخص بانتكاسة بعد التوقف مؤقتا عن المشاهدة، حيث يعود مباشرة إلى الدورة التي كان عليها سابقا.

التقليل من مشاهدة المقاطع القصيرة ليس أمرا صعبا، بل يحتاج إلى قواعد لابد من الالتزام بها، وهي:

– التوقف عن المشاهدة في منتصف المقطع

– تحديد ساعات المشاهدة اليومية، بحيث تكون قصيرة كلما كانت لديك أشغال يجب إنجازها، وأطول قليلا كلما كنت مشغولا.

– استخدم “مؤقت” ينبهك للوقت الذي يجب أن تستغرقه في المشاهدة.

– انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الفيديوهات القصيرة واضغط على خيار “غير مهتم”.

كرر هذه العمليات حتى لا تظهر جميع مقاطع الفيديو القصيرة مرة أخرى على صفحتك الرئيسية.

– لا تبدأ المشاهدة إلا كمكافأة لنفسك بعد أن تفعل كل ما تحتاج إليه فيما يتعلق بالعمل والالتزامات الاجتماعية، حسب ما أشار إليه موقع weforum.