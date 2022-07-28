لهذا السبب هاجمت نائبة جمهورية زيلينسكي وزوجته!
هاجمت نائبة جمهورية، عضو مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته أولينا، لإجرائهما جلسة تصوير لصالح مجلة “فوغ” للأزياء والموضة.
وكتبت النائبة لورين بويبرت في تغريدة على تويتر: “بينما نرسل إلى أوكرانيا 60 مليار دولار من المساعدات، يقوم زيلينسكي بالتقاط الصور لمجلة فوغ. يعتقد هؤلاء الناس أننا لسنا سوى مجموعة من الحمقى”.
وشارك زيلينسكي وزوجته، إيلينا، في جلسة تصوير لمجلة فوغ للأزياء، وجرى تصوير الزوجين من قبل المصورة الأمريكية الشهيرة، آني ليبوفيتز.
وتظهر اللقطات المختارة من جلسة التصوير، فلاديمير زيلينسكي وهو يشارك في الإعداد للتصوير وأخذ أوضاعا مختلفة مع زوجته أمام الكاميرا.
جلسة تصوير خصّصها الرئيس #زيلنسكي وزوجته لمجلة #Vogue للحديث عن علاقتهما وحياتهما قبل وبعد الحرب .. ثنائي جميل والله يهنيهم .. لكن سؤالي،هل الوقت مناسب لجلسات التصوير فيما الشعب يموت قصفا وجوعا ولا حلول واضحة في الأفق pic.twitter.com/b6WOd9oTeD
— Rim Bougamra | ريم بوقمرة (@rimbougamra1) July 28, 2022