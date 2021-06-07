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جواهر
في خطوة أثارت سخط اليمين المتطرف

لهذا السبب وزعت فنلندا الحجاب الرياضي على اللاعبات المسلمات!

جواهر الشروق
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لهذا السبب وزعت فنلندا الحجاب الرياضي على اللاعبات المسلمات!

لاقت مبادرة الاتحاد الفنلندي لكرة القدم، الخاصة بتوزيع حجاب رياضي على اللاعبات المسلمات استحسانا كبيرا، بينما أثارت سخط اليمين المتطرف.

وأفادت مصادر إعلامية بأن فنلندا وزعت عشرات البدلات الخاصة على الفتيات المسلمات اللائي يرغبن في ممارسة اللعبة احتراما للقواعد الإسلامية وعملا على تعزيز التنوع الثقافي والمساواة وحق جميع الناس في ممارسة اللعبة.

وتقول هايدي بيهلايا وهي رئيسة قسم كرة القدم للسيدات في الاتحاد الفنلندي إنه كان من الصعب إشراك فتيات من أصول مهاجرة في أندية كرة القدم، لذلك جاءت هذه المبادرة للترحيب بالجميع “بعيدًا عن الدين وإن كانت المشاركة ترتدي حجابًا أم لا”.

ويسعى القائمون على المبادرة لإفساح المجال أمام النساء المهاجرات للاندماج أكثر داخل المجتمع الإسكندنافي.

وتقول كاميلا نوح وهي فتاة محجبة: “أنا أحب كرة القدم ولا أخطط للتوقف عنها”.

وانتقدت قوى اليمين المتطرف الحجاب الرياضي، واعتبرتها انتقاصًا لقدر المرأة وزجًا للدين في الرياضة.

وقال أصحاب المبادرة بأن الحجاب ليس عقبة ولا بد من احترام المرأة في اختيار لباسها مشددين على أن ممارسة الرياضة أمر أساسي لتعايش الثقافات.

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