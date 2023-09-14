لهذا السبب يبحث ريال مدريد عن طفل مغربي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لتحديد مكان طفل مغربي فقد كل أفراد أسرته جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في بلاده.

وأوضح البرنامج الرياضي الشهير “إل شيرينغيتو” “El Chiringuito”، أن الطفل عبد الرحيم الذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص ريال مدريد، أثار تعاطفا واسعا في أوساط الرأي العام الإسباني، خاصة بين مشجعي الفريق الملكي.

وقال مقدم البرنامج، جوزيب بيدريرول، إلى أن “ريال مدريد يقوم حاليًا بعملية بحث، على أمل تحديد مكان الطفل، حتى يتمكن من مساعدته”.

🇲🇦🙏 Un niño marroquí, muy madridista, ha perdido a toda su familia tras la tragedia del terremoto. 🤍 “El Real Madrid está intentando localizar a este niño y su intención es traerlo a España”. 🟢 Información de @jpedrerol en #JUGONES pic.twitter.com/94qtmNVdiO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 13, 2023

وأظهر المقطع المصور الذي تمت ترجمته من اللهجة المغربية إلى اللغة الإسبانية، الطفل وهو يتحدث عن المأساة التي تعرض لها، ونجم عنها وفاة والديه وأشقائه وجده.

وقال عبد الرحيم، أنه سيعيش مع عمته بعد أن أصبح يتيما، مؤكدا أنه يتطلع إلى تحقيق حلم والده الراحل، في أن يصبح مدرسا أو طبيبا”.