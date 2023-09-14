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رياضة

لهذا السبب يبحث ريال مدريد عن طفل مغربي

عمر سلامي
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لهذا السبب يبحث ريال مدريد عن طفل مغربي
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الطفل المغربي عبد الرحيم

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لتحديد مكان طفل مغربي فقد كل أفراد أسرته جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في بلاده.

وأوضح البرنامج الرياضي الشهير “إل شيرينغيتو” “El Chiringuito”، أن الطفل عبد الرحيم الذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص ريال مدريد، أثار تعاطفا واسعا في أوساط الرأي العام الإسباني، خاصة بين مشجعي الفريق الملكي.

وقال مقدم البرنامج، جوزيب بيدريرول، إلى أن “ريال مدريد يقوم حاليًا بعملية بحث، على أمل تحديد مكان الطفل، حتى يتمكن من مساعدته”.

وأظهر المقطع المصور الذي تمت ترجمته من اللهجة المغربية إلى اللغة الإسبانية، الطفل وهو يتحدث عن المأساة التي تعرض لها، ونجم عنها وفاة والديه وأشقائه وجده.

وقال عبد الرحيم، أنه سيعيش مع عمته بعد أن أصبح يتيما، مؤكدا أنه يتطلع إلى تحقيق حلم والده الراحل، في أن يصبح مدرسا أو طبيبا”.

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