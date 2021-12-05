عبّر الإعلامي بقناة الجزيرة أيمن عزام، عن تمنياته بتتويج المنتخب الجزائري بكأس العرب، كما كشف عزام عن سبب تفضيله نيل الجزائر لقب البطولة الجارية في قطر..

وكتب مذيع قناة “الجزيرة” على حاسبه الخاص عبر “تويتر”: “أتمنى أن يفوز منتخب الجزائر بكأس العرب قطر 2021 “.

وأضاف أيمن عزام في تغريدته، متحدثا عن سبب تفضيله تتويج “الخضر”: “لأنه الفريق العربي الوحيد الذي يستطيع رفع علم فلسطين بعد فوزه بالكأس دون أن يحاسب في بلده من قبل سلطات بلاده”.