لهذا السبب يجب ارتداء الأحذية داخل المنزل!

نبهت طبيبة أخصائية في أمراض الأقدام لضرورة ارتداء الأحذية داخل المنزل لعدة أسباب، مشددة على خطورة المشي حافيا.

وقالت الدكتورة بريا بارثاساراثي، طبيبة الأقدام مع أخصائيي القدم والكاحل في منطقة وسط المحيط الأطلسي في سيلفر سبرينج بولاية ماريلاند، لمجلة “تايم” إن هناك “زيادة كبيرة” خلال السنوات القليلة الماضية في عدد الأشخاص الذين يعانون من آلام القدم، ويعود ذلك جزئيا إلى المشي حفاة في المنزل.

ومع ذلك، هناك طريقة بسيطة لتجنب الأوجاع والإجهاد وحتى كسور الإجهاد (شقوق صغيرة في العظام، أو كسور شعرية)، وهي ارتداء الأحذية في الداخل، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن نيويورك بوست.

وأكدت الدكتورة بارثاساراثي: “إن هذا قد يحدث فرقا كبيرا”.

وأشار الدكتور جاكي سوتيرا، طبيب الأقدام في مدينة نيويورك، إلى أن الناس لا يميلون إلى إدراك مقدار الوقت الذي يقضونه في المشي حفاة على الأرضيات الصلبة أثناء تواجدهم في المنزل.

ونظرا لأن الأرضيات الصلبة لا توفر أي دعم أو امتصاص للصدمات، فإن التأثير يضرب وسادة القدم الدهنية، وهي الطبقة الرقيقة من الدهون الموجودة أسفل مقدمة القدم والكعب.

ويمكن أن يسبب الضغط المتكرر على القدم لأسابيع وأشهر التهابا ويؤدي في النهاية إلى مشاكل أكبر، مثل التهاب اللفافة الأخمصية أو التهاب وتر أخيل (وتر العرقوب).

وأضافت بارثاساراثي إلى أن هذه الالتهابات تصعد إلى أعلى ما يسبب الألم في الركبتين والوركين والظهر.

وفي الواقع، الأرضيات الصلبة ليست الجاني الوحيد. إن المشي حافي القدمين يترك أيضا فرصا أكبر للتعثر على الأشياء، أو الاصطدام بالأثاث أو اصطدام إصبع قدمك، ويمكن أن يوفر ارتداء الأحذية ثباتا أكبر مما لو كنت حافي القدمين أو ترتدي الجوارب فقط.

وتتنصح بارثاساراثي أولئك الذين يستخدمون مكاتب الوقوف أو ينتهي بهم الأمر بالوقوف أثناء العمل طوال اليوم ويرهقوا أقدامهم، باستخدام سجادة أرضية مضادة للتعب مع أحذية رياضية.

وتوفر الأحذية الراحة والدعم والحماية، مع تخفيف الضغط عن الأوتار والأربطة المهمة. ولكن لا تفي جميع أنواع الأحذية بالغرض.

ومن الناحية المثالية، يجب أن تتمتع الأحذية بمساحة واسعة عند أصابع القدم وتوفر على الأقل درجة معينة من دعم القوس.

وإذا كنت تميل إلى ارتداء النعال في الداخل، فلا بأس بذلك، ولكن يجب الانتباه إلى ألا تكون من النوع المصمم لتدفئة قدميك لأن هذا النوع عادة لا يقدم دعما ذا معنى للقدم، لذلك يجب اختيار نعال توفر دعما لقوس القدم.

ولتجنب مشكلات الجراثيم، سيكون من المفيد الحصول على أحذية مخصصة للارتداء في الداخل، واعتماد زوج من الأحذية المختلفة للخارج.