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رياضة

لهذا السبب يرفض زيدان التدريب في الدوري الإنجليزي

عمر سلامي
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لهذا السبب يرفض زيدان التدريب في الدوري الإنجليزي
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زين الدين زيدان

كشف تقرير صحفي إنجليزي، سبب رفض الفرنسي زين الدين زيدان، التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة “تولك سبورت” البريطانية، فإن زيدان يرفض فكرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية.

وكان كل من تشيلسي، ومانشستر يونايتد، يرغبان في التعاقد مع زيدان.

ولم يدرب زيدان أي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021.

وكان زيدان مرشحا لتدريب المنتخب الفرنسي، قبل أن يقرر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، التجديد لديديه ديشان، بعد بطولة كأس العالم قطر2022 .

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