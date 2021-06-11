لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

بعد تداول صورته عبر مواقع التواصل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.