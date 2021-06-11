-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
بعد تداول صورته عبر مواقع التواصل

لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

نادية شريف
  • 3307
  • 2
لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.

مقالات ذات صلة
صالح أوقروت يخاطب جمهوره بعد بداية العلاج ضد السرطان

صالح أوقروت يخاطب جمهوره بعد بداية العلاج ضد السرطان

الموت يغيب الكاتبة الإعلامية ندى مهري

الموت يغيب الكاتبة الإعلامية ندى مهري

هذه حقيقة الصور المتداولة لرجل ادّعى النبوّة بدمشق!

هذه حقيقة الصور المتداولة لرجل ادّعى النبوّة بدمشق!

إهانة الرؤساء.. من حذاء بوش إلى صفعة ماكرون!

إهانة الرؤساء.. من حذاء بوش إلى صفعة ماكرون!

ما حقيقة إلغاء ميسي اللعب ضد اسرائيل بسبب مجازر الاحتلال؟

ما حقيقة إلغاء ميسي اللعب ضد اسرائيل بسبب مجازر الاحتلال؟

الجزائر العاصمة ضمن أسوأ 10 مدن للعيش في العالم.. وهذه الأفضل!

الجزائر العاصمة ضمن أسوأ 10 مدن للعيش في العالم.. وهذه الأفضل!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • طالب حق

    اللهم اشفيه عاجلا يا رب، السيد سليمان بخليلي رمز الأدب و الآداب، كل سلسلة إعلامية أو أدبية أو تعليمية تثقيفية إلا و كان هو معدها مقدمها و مشرف عليها من البداية، اللهم لا تحرم الجزائر من هذه الأقلام و الأعلام ..... آمييييييييين.

    8
  • كريم

    اللهم اشفي جميع مرضي المسلمين يا رب العالمين وخاصة اخواننا العرب المسلمين المحاصرين بغزة العزةمنذ ازيد من 20 سنة -حصار جوع ومرض وموت -

    6

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد