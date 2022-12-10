لهذا السبب يعاني بن رحمة في نادي وستهام الإنجليزي

مدربه انتقد منتخب البرازيل وفلسفته الهجومية

وجه المدير الفني لنادي وستهام الإنجليزي، ديفيد مويز، انتقادات إلى منتخب البرازيل المشارك في بطولة كأس العالم 2022، عندما أكد أنه قادر على تقديم الأفضل والأسوأ في نفس الوقت (قبل مواجهته كرواتيا)، مشيرا إلى فلسفته الهجومية غير المتوازنة من خلال عدم إعطائه أي أهمية للأدوار الدفاعية، ما جعل الإنجليز يحددون سبب معاناة النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، مع المدرب الأسكتلندي.

ودعا المدير الفني الأسكتلندي البرازيل بالمنتخب الذي لا يحسن الدفاع، ما دفع موقع “هامرز نيوز” إلى وصف مويز بالمدرب “الدفاعي” وتحديد مشكلته مع الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، اللاعب المهاري الكبير الذي يشبهه الكثير من المتابعين بنجوم كرة القدم البرازيلية، لكنه لا يحظى بثقة مويز، الذي لا يعجبه اللاعبون المهاريون مثل نجم “الخضر” وزملاء البرازيلي نيمار جونيور، برأي ذات المصدر دائما.

وكتب مويز في صحيفة “التايمز” الإنجليزية تعليقا على مستويات منتخب البرازيل قبل مواجهته كرواتيا في الدور ربع النهائي: “لقد تابعتهم عندما فازوا على كوريا الجنوبية. لقد أحببت الذوق واللعب الهجومي وأحببت بشكل خاص هدف لوكاس باكيتا (يلعب في نادي وستهام)”، قبل أن يضيف: ” لكني أنظر إلى البرازيل وأعتقد أنهم يمكن أن يقدموا أفضل مستوى وحتى الأسوأ في أي وقت”، وأوضح: “يمكنهم الوصول إلى مستويات أداء ربما تكون أفضل من أي منتخب آخر، لكن بعض العيوب تعني أنهم لن يكونوا دائمًا المنتخب الأفضل”، وأردف: “أرى بعض التراخي منهم خلال المباريات. عندما يقولون “ربما نحتاج فقط للدفاع بخمسة أو ستة لاعبين هنا”، وزاد: “لديهم ثروات في الخط الأمامي ولاعبين من ذوي الذوق الرفيع في الهجوم ومن أصحاب السرعة الكبيرة، مثل فينيسيوس جونيور وريتشارليسون ورافينها ونيمار، لكن سؤالي هو: إذا تعرضوا لضغط دفاعي شديد، فهل سيكونون قادرين على تجاوزه؟”، قبل أن يقترح على منتخب البرازيل أن يكون أكثر دفاعية، وأضاف: “قد يكون عليهم تعديل نهجهم. وربما يجلب فريد (نجم مانشستر يونايتد) وغيره من اللاعبين ذوي التفكير الدفاعي لمنحهم المزيد من الصلابة في المباريات الصعبة”.

إلى ذلك، أكد موقع “هامرز نيوز” أن تعليق ديفيد مويز على البرازيل يوضح لماذا لديه مشكلة مع بن رحمة، وجاء في تقريره: “هذه التعليقات من مويز تساعدنا حقا في فهم سبب وجود مثل هذه المشكلة مع بن رحمة (أكثر لاعب مبدع ومهارة في وستهام)”، مضيفا: “من الواضح أنه ليس معجبًا باللاعبين الذين يعبرون عن أنفسهم بطريقة مهارية ولا يدافعون كثيرا”، وتابع: “لهذه الأسباب ديفيد مويز مدرب دفاعي براغماتي”، قبل أن يضيف: “تدور فلسفة المدرب الأسكتلندي دائمًا حول الحفاظ على نظافة شباكه أولاً ومن ثم منح لاعبيه حرية الذهاب ومحاولة الفوز بالمباراة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة”، وختم: “تعليقات ديفيد مويز على منتخب البرازيل تخبرنا للأسف بكل ما نحتاج لمعرفته حول رأيه في سعيد بن رحمة. لن نتفاجأ حقا إذا غادر الجزائري ملعب لندن عاجلاً وليس آجلاً من أجل إنقاذ مسيرته”.